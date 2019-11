CDU-formand møder op til landsmøde med møgsager i bagagen

Annegret Kramp-Karrenbauer skal som det konservative CDU's formand lede et to dage langt landsmøde i Leipzig, der indledes fredag. Det er hendes første landsmøde som formand, og nogle delegerede mener, at hun er kommet med for lidt som leder. (Arkiv)

Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix