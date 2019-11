Kina afviser kendelse i Hongkong om maskeringsforbud

Hongkongs eget retssystem har ikke bemyndigelse til at afsige kendelser i forfatningsspørgsmål. Det fastslår styret i Kina tirsdag. Meldingen fra Beijing kommer, efter at højesteret i Hongkong mandag erklærede et maskeringsforbud i strid med forfatningen

Foto: Philip Fong/Ritzau Scanpix