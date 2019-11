Politiet i Hongkong brugte mandag gummikugler og tåregas mod regeringsfjendtlige demonstranter, som ville flygte fra et universitet, hvor hundredvis af unge er omringet.



Snesevis af demonstranter forsøgte igen og igen at flygte fra Det Polytekniske Universitet, men de blev standset af politiets tåregas.



En del af demonstranterne er bevæbnet med benzinbomber og andre hjemmelavede våben, og der er frygt for en blodig optrapning af gadekampene.



Tidligt mandag advarede politiet om, at man er parat til at "skyde med skarpt", hvis demonstranterne bruger benzinbomber og andre genstande, der kan være dødelige.



Ifølge den lokale avis South China Morning Post har kampklædte politistyrker omringet universitetet og campus og "omdannet det til en krigszone".



En kilde i politiet siger til South China Morning Post, at snesevis af mennesker er anholdt inde på campus, og at man forventer, at der skal ske masseanholdelser.



Udviklingen markerer en ny fase i de voldelige sammenstød, der har ledt til kaos i store dele af storbyen, der har 7,5 millioner indbyggere. Skoler holdes lækkert, togforbindelser er afbrudt og mange trafikårer er blokeret.



- Måske forsøger politiet ikke at storme campus, men de forsøger snarere at trænge ind for at anholde folk, når de forsøger at flygte, siger et medlem af Hongkongs parlament Hui Chi-Fung.



Inde på universitetet siger en grædende demonstrant:



- Vi har været fanget her i lang tid. Vi må gøre det klart for alle i Hongkong, at vi har brug for hjælp, siger en 19-årig studerende.



Mindst 38 demonstranter blev såret søndag.



I en kommentar til situationen siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S):



- Jeg kan kun opfordre til en fredelig dialog, det er den eneste vej frem. En fredelig dialog, der bygger på gensidig respekt også for ytrings- og forsamlingsfrihed. Jeg håber, parterne kan få en fredelig dialog og løse udfordringerne, de har.



Han ønsker ikke at svare på, hvem der har ansvaret.



- Det er ikke rare billeder, man ser fra Hongkong, så jeg vil opfordre alle parter til at afstå fra vold og sikre dialogen på fredelig måde. Gennem EU har vi gentaget, at mennesker har ret til forsamlings- og ytringsfrihed, men det skal ske på en fredelig måde, siger Jeppe Kofod



/ritzau/Reuters