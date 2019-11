EU: Fødevarer fra israelskbesatte områder skal mærkes

Eksklusivt for kunder

Fødevarer fra israelskbesatte områder skal udstyres med en tydelig mærkning for at undgå at vildlede forbrugerne.



Det har EU's øverste domstol tirsdag bestemt.



Ifølge EU-Domstolen skal fødevarer i EU være påført mærker, så forbrugere kan foretage...