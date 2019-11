FAKTA

Republikanerne vil have Trumps politiske rival Joe Bidens søn til at vidne i de åbne høringer i forbindelse med rigsretsprocessen mod præsident Donald Trump i denne uge.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Også den whistleblower, der satte gang i den såkaldte Ukraine-sag, er blevet indkaldt som vidne af Republikanerne.



Demokraterne har dog flertal i Repræsentanternes Hus og ventes at afvise høringer af både Bidens søn, Hunter, og den uidentificerede whistleblower.



De to navne er inkluderet på en liste med ønskede vidner, som republikanske Devin Nunes har sendt i et brev til demokraten Adam Schiff, formand for efterretningsudvalget.



Ritzau