Brexitpartiets Nigel Farage dropper valg: Vil i stedet køre kampagne mod Boris Johnson brexit-aftale

Lederen af Brexitpartiet, Nigel Farage, siger, at han ikke stiller op ved det britiske parlamentsvalg 12. december.



Farage siger til BBC, at han vil føre kampagne over hele landet mod premierminister Boris Johnsons brexitaftale.



- Jeg har tænkt dette meget nøje igennem. Hvordan tjener jeg bedst brexit? Skal jeg finde en valgkreds og forsøge at komme i parlamentet, eller tjener jeg sagen bedst ved at rejse på kryds og tværs i Storbritannien? Jeg har besluttet mig for det sidste, siger han til BBC.



Den 55-årige Farages parti kæmper for at få briterne ud af EU med et hårdt brexit - uden en skilsmisseaftale.



Han har opfordret de partier, som vil have briterne ud af EU, til at indgå en alliance, som kan gennemføre landets udtræden.



I en valgtale fredag sagde han, at premierminister Boris Johnson skal opgive sin brexitaftale og gå i alliance med Brexitpartiet i valgkampen. Dette er blevet afvist af Johnson.



- Brexitpartiet er det eneste opstillede parti, der faktisk repræsenterer brexit, sagde Farage, som svor at give både de konservative og Labour hård kamp i hver eneste valgkreds i England, Skotland og Wales.



Der har tidligere været spekulationer om, at partiet kun ville stille op i valgkredse, hvor oppositionspartiet Labour står stærkt, og hvor der er mange brexittilhængere.



Farage kom ud af EU-parlamentsvalget i Storbritannien i maj som den store vinder med 32 procent af de britiske stemmer. Dermed fik Brexitpartiet 29 af Storbritanniens 73 pladser i EU-Parlamentet.



Farage var tidligere leder af partiet Ukip. Han var op til EU-folkeafstemningen i 2016 en af de største profiler på brexitfløjen.



Han har ledet Brexitpartiet siden januar.



Brexitpartiet har i de seneste måneder - inden der blev udskrevet valg- gennemført en lang række møder forskellige steder i landet, hvor Farage hver gang har fået en overvældende heltemodtagelse af sine tilhængere.



Brexitpartiet har opbakning fra omkring 12 procent af vælgerne ifølge en måling, som analyseinstituttet ORB har foretaget for The Telegraph.



