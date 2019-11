55 nye tyske tog, der kører på batterier, kan muligvis snige sig over grænsen og ende på danske skinner de kommende år. Det skriver JydskeVestkysten



Det nye batteritog er en del af en grøn investering syd for den danske grænse, og ifølge transportministeren i delstaten Slesvig-Holsten, Bernd Buchholz, går tyskerne og pusler med planer om også at prøve dem på danske skinner.



Tesen er, at batteridrevne tog kan være en måde at elektrificere tog-trafik - også på strækninger hvor selve skinnerne eller infrastrukturen ikke er blevet elektrificeret.



Og sådan nogle strækninger har Danmark nær grænsen til Tyskland.



Ifølge JydskeVestkysten har den danske transportminister, Benny Engelbrecht (S), og Bernd Buchholz mødtes om planerne.



På et pressemøde efter mødet sagde Buchholz ifølge avisen:



- Vi vil nu se nærmere på, om nogle af disse tog kan fortsætte fra Flensborg til i første omgang danske Tinglev og måske også til Sønderborg og Fredericia.



Det ligger dog ikke på den flade, at de tyske batteritog kan komme på skinner i Danmark.



Det vil ifølge Benny Engelbrecht kræve, at der bliver opstillet ladestationer i Danmark. Her vil man først skulle i gang med et større undersøgelsesarbejde.



Han tilføjer dog, at man også arbejder på forsøg med brinttog mellem den tyske by Nibøl og Esbjerg i Danmark.



/ritzau/