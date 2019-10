Folkebevægelsen mod EU vil lade det være op til bevægelsens landsledelse at afgøre, hvornår en indsamling af vælgererklæringer med henblik på at stille op ved valget i EU-Parlamentet i 2024 skal iværksættes.



Det har Folkebevægelsen mod EU søndag besluttet på et landsmøde, som bliver afholdt på Gasværksvejens Skole på Vesterbro i København.



Det betyder, at det udelukkende er op til landsledelsen at beslutte, hvornår det vil være hensigtsmæssigt at begynde en indsamling.



Ved valget til EU-parlamentet den 26. maj fik Folkebevægelse mod EU 3,7 procent af stemmerne, og det var ikke nok til, at spidskandidaten Rina Ronja Kari kunne beholde sin plads i parlamentet.



Hun har senere trukket sig som spidskandidat, og hvis Folkebevægelsen mod EU vælger at forsøge at blive opstillet, skal der findes en ny frontfigur.



Søndag er der også valg til landsledelsen. Når landsledelsen er valgt, vil den efter landsmødet konstituere sig med en ny formand, som reelt bliver den nye spidskandidat, hvis bevægelsen vælger at stille op ved næste valg til Europa-Parlamentet.



Ritzau