Klimaminister vil afvente analyse om olieudvinding i Nordsøen

Eksklusivt for kunder

Det er endnu for tidligt at sige, om den ottende udbudsrunde til udvinding af olie og gas i Nordsøen skal fortsætte.



Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) torsdag i et samråd i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.



-...