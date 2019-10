Direktøren for den britiske centralbank sender positive signaler om brexitaftale

En "velkommen" aftale som overordnet vil være "økonomisk positiv," siger Mark Carney, leder af den britiske centralbank Bank of England i et interview med BBC.



Carney fremhæver især, at den nye brexitaftale tager risikoen for et hårdt brexit af bordet - men siger også, at den på længere sigt formentlig vil give et ringere samlet økonomisk resultat end den aftale, som Boris Johnsons forgænger Theresa May kom hjem med.



Boris Johnson og EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker indgik brexitaftalen torsdag formiddag, og senere samme dag blev den godkendt af EU-lederne på et topmøde i Bruxelles.



På grund af den korte tid, før afstemningen i dag i det britiske parlament, er der ikke foretaget nogen officielle økonomiske analyser af aftalen og dens konsekvenser.



Mark Carney pointerer, at det fremtidige økonomiske forhold mellem EU og briterne skal forhandles på et senere tidspunkt, og at der er "en vid ramme for" hvordan dette fremtidige forhold kommer til at se ud. Men på den korte bane, så "fjerner aftalen nogle risici."