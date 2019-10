De frivillige befalingsmænd i Hjemmeværnet står i dag til at ryge ud, når de runder 60 år.



Men det er ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) helt unødvendigt at have en aldersgrænse, og derfor skal den nu fjernes fuldstændigt.



"Det er forkert, at vi sender et signal om, at når folk kommer op i 60'erne, så kan vi ikke bruge dem mere. Det giver ikke mening, at folk over 60 år i fysisk god form bliver kasseret."



"Derfor ønsker jeg at afskaffe aldersgrænsen," siger hun.



Allerede i begyndelsen af 2020 forventer Trine Bramsen, at der er lavet en lovændring.



"Jeg har meldt ud til Hjemmeværnet, at jeg ønsker, at der fra nu af dispenseres fra de nuværende regler, til vi har en lovændring på plads."



"Lovændringen, forventer jeg, kommer ret hurtigt i 2020," siger hun.



Og det er en udmelding, der vækker glæde hos stabschef i Hjemmeværnet Jette Albinus.



"En ændring af loven giver os nogle muligheder for at fastholde de dygtige befalingsmænd, der stadig har lyst og er egnede, efter de er fyldt 60 år - og dem er der hårdt brug for," siger hun.



Befalingsmænd er frivillige personer i Hjemmeværnet med ledelsesansvar. Det dækker blandt andet over officerer, sergenter og korporaler.



De nuværende regler dikterer en officiel vurdering af en befalingsmands fysiske og psykiske form, når vedkommende fylder 60 år.



Herfra er det muligt at fortsætte, til man er 62 år - og med særlig dispensation til man er 65 år.



Denne obligatoriske vurdering forsvinder også med den nye lovgivning og overgår til en løbende vurdering af befalingsmændene.



Jette Albinus understreger dog, at der altid har været en løbende vurdering.



"At man ikke længere er egnet til at være befalingsmand, kan jo også ske, før man bliver 60 år."



"Derfor har vi altid en løbende vurdering af vores befalingsmænd, og det kommer vi fortsat til at gøre - og det er fuldt tilstrækkeligt," siger hun.



I dag er der 44.318 frivillige i Hjemmeværnet. Heraf er 3539 personer befalingsmænd og korporaler.



/ritzau/