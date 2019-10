Medie: Johnson vil have lynafstemning om brexitkompromis

Relateret indhold Artikler

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil bede om en lynafstemning i Underhuset, hvis det lykkes at indgå en brexitaftale med EU i næste uge.



Det erfarer den britiske avis The Times.



Ifølge avisen vil Johnson foreslå, at Underhuset samles lørdag 19. oktober - dagen efter et afgørende EU-topmøde, der foregår torsdag og fredag.



Det er ikke sket siden Falklandskrigen, at det britiske parlament har været samlet en lørdag.



Her vil premierministeren således introducere et beslutningsforslag, der skal bane vejen for en afstemning inden for 24 timer, hvis han kommer retur til London med en kompromisaftale.



Hvis aftalen godtages af et flertal af de britiske parlamentsmedlemmer, vil Johnson efterfølgende påbegynde en maratonsession i parlamentet over de efterfølgende syv dage, hvor det vedtagne forslag skal gennem forskellige trin, før den bliver til lov.



"Det er tid til at tage en beslutning," siger en regeringskilde til The Times.



"Enten kan man støtte aftalen, eller også kan man støtte brexit uden en aftale. Det bliver et binært valg."



Underhuset har tidligere vedtaget en lov, den såkaldte Benn-forordning, der pålægger regeringen at bede EU om en udskydelse af brexit, hvis man ikke kan bryde dødvandet og indgå en aftale senest den 19. oktober.



Dette har Boris Johnson ved flere lejligheder nægtet, at han vil gøre. I interviews har han endda sagt, at han hellere vil findes "død i en grøft" end at bede om endnu en brexit-udsættelse.



Storbritannien skal ifølge planen udtræde af EU senest 31. oktober.



Forhandlingerne om en mulig løsning på uenighederne om den såkaldte irske bagstopper er intensiveret over de seneste dage.



Forhandlingerne har taget fart efter et britisk udspil, hvor Nordirland bliver en del af en økonomisk zone med Irland.



Den irske premierminister, Leo Varadkar, og EU's brexitforhandler, Michel Barnier, har udtalt sig med forsigtig optimisme om det britiske udspil.