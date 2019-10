USA's fungerende minister for indenlandsk sikkerhed, Kevin McAleenan, træder tilbage.



Det oplyser USA's præsident, Donald Trump, natten til lørdag dansk tid.



En ny fungerende minister vil blive udpeget i næste uge, oplyser Trump.



"Kevin ønsker nu efter mange år i regeringen at bruge mere tid sammen med sin familie og rykker over til den private sektor," skriver Trump på Twitter.



"Jeg vil annoncere en ny fungerende minister i næste uge. Der er mange fantastiske kandidater."



McAleenan er den fjerde person, der har stået i spidsen for ministeriet, siden Trump blev præsident.



Inden da var McAleenan chef for de amerikanske told- og grænsemyndigheder.



McAleenan blev udpeget til posten i april. Det skete, efter at den daværende minister, Kirstjen Nielsen, trak sig.



Det skete ifølge flere amerikanske medier på grund af præsidentens utilfredshed med Nielsens indsats.



Forholdet mellem Nielsen og Trump var præget af konflikt. Præsidenten havde flere gange udtalt sig negativt om hendes indsats.



McAleenan får rosende ord med på vejen fra Trump.



"Kevin McAleenan har gjort det fremragende. Vi har arbejdet godt sammen om at nedbringe antallet af personer, der krydser grænsen," skriver Trump på Twitter.



Under McAleenans seks måneder som minister har Trump-administrationen optrappet indsatsen for at begrænse antallet af migranter Mellemamerika. Det skriver nyhedsbureauet AFP.



McAleenans afsked kommer, efter at han har fortalt The Washington Post, at han ikke følte sig i kontrol over sit ministerium.



"Jeg har ikke kontrol over tonen, budskaberne og ministeriets omdømme," sagde han.



"Det er ubehageligt som den øverst ansvarlige."