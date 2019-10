Minister varsler øget kontrol af landmænd med svinestalde

Sidste år fik mere end hver tredje svinebesætning mindst én sanktion, da Fødevarestyrelsen var på uanmeldt stikprøvekontrol for at kontrollere dyrevelfærden hos godt 300 særligt udpegede besætninger.



Derudover var der en stigning i antallet af politianmeldelser fra 13 til 23, selv om der blev foretaget færre kontrolbesøg end året før.



Det fremgår af Fødevarestyrelsens Dyrevelfærdsrapport for 2018. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.



Udviklingen er ikke i orden, mener fødevareminister Mogens Jensen (S). Derfor vil han have øget kontrol af landets svinebesætninger.



- Det er helt uacceptabelt, at så mange landmænd ikke har styr på det mest fundamentale i dyrevelfærden for de dyr, de har i varetægt.



- Vi er nødt til at kontrollere endnu mere, så endnu flere landmænd også må imødese, at de får en kontrol. Jeg er helt overbevist om, at det vil være med til at ændre på deres adfærd, siger Mogens Jensen.



I 2019 er ti procent af svinebesætningerne blevet kontrolleret.



Fødevareministeren vil endnu ikke sætte tal på, hvor mange det skal være i fremtiden. Det kommer blandt andet an på, hvor stor kapaciteten er i Fødevarestyrelsen til at udføre flere kontroller.



Langt de fleste politianmeldelser blev givet for, at syge eller tilskadekomne dyr ikke fik den fornødne pleje eller behandling.



I første omgang vil han se på mulighederne for at øge kontrollen. Men det kan også blive nødvendigt at kigge på sanktionsmulighederne.



- Det er selvfølgelig noget, vi bliver nødt til at overveje politisk, siger Mogens Jensen.



