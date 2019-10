Kaos i lufthavne og mangel på madvarer: Her er de værst tænkelige konsekvenser af brexit

Et brexit uden aftale truer i horisonten, og det kan sende briterne ud af EU fra den ene dag til den anden. Men hvad betyder det egentlig?Børsen ser nærmere på worst case-scenarierne, hvis Boris Johnson sender briterne ud i et såkaldt hard brexit 31. oktober:Kaos i lufthavne og kø ved grænserne, mangel på madvarer og medicin, optøjer i gaderne og en usikker fremtid for de mange EU-borgere, der bor i Storbritannien.Et hårdt slag til pundet, omkostninger for både dansk og britisk bnp, og et knæk i aktiemarkedet. Se med her og forstå de økonomiske, praktiske og markedsmæssige konsekvenser af et hard brexit på få minutter: