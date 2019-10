Aflyst Trump-besøg har kostet statskassen millioner

Selv om USA's præsident, Donald Trump, ikke kom til Danmark i september, nåede danske myndigheder at bruge penge på planlægning.





Samlet løber regningen op i 4.236.723,56 kroner. Det skrev Berlingske lørdag.



Omtrent fire millioner er fra politiet, der har brugt 4200 arbejdstimer på forberedelser.



Beløbet dækker blandt andet kompensation til personale for inddragede fridage, skriver avisen.



Udenrigsministeriet og den danske ambassade i Washington har samlet brugt 41.305,36 kroner. De er gået til forplejning under et startmøde med en "fortrop" fra USA.



Regningen er uden eventuelle udgifter hos PET, Forsvaret og kongehuset, der ikke svarede på Berlingskes henvendelse.



/ritzau/