Pape fortsætter kampen for lavere skat: Arveafgiften skal afskaffes

Der er brug for skattelettelser, lyder det fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, i sin tale lørdag på partiets landsråd.



Derfor fortsætter partiet ufortrødent sin mission for at afskaffe arveafgiften. Ifølge Pape skal det ikke være en indtægtskilde...