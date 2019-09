Lars Løkke Rasmussen bliver medlem af Udenrigspolitisk Nævn

Opdateret kl. 10.52 - Venstres nu forhenværende formandskab Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen kommer ikke til at bestride fremtrædende poster i folketingsgruppen efter formandsskiftet i weekenden.



Lars Løkke Rasmussen bytter posten som formand ud med en plads i Udenrigspolitisk Nævn, mens Kristian Jensen ingen ordførerskaber eller udvalgsposter får.



"Lars Løkke Rasmussen har jeg haft en god samtale med. Han har ønsket at indtræde i Udenrigspolitisk Nævn."



"Jeg sidder der selv, og det er godt med en mand med Lars Løkke Rasmussens erfaring siddende ved siden af mig," siger partiets nyvalgte formand, Jakob Ellemann-Jensen, efter et gruppemøde torsdag.



"Kristian Jensen har ikke ønsket nogen politiske ordførerskaber, men en mere fri rolle. Det giver mig mulighed for at bruge en vigtig og vægtig brik til at give forhandlinger tyngde. De første her er klimaforhandlingerne."



Før Jakob Ellemann-Jensen talte til de fremmødte journalister, sagde Kristian Jensen selv:



"Jeg har bedt om at få luft. Jeg har ingen interesse i at sidde i et tungt ordførerskab, hvor jeg skal sidde i udvalg ugentligt."



"Det er aftalt, at jeg skal have en fri rolle. En libero, der kan være der, hvor noget skal løses," siger Kristian Jensen.



Han understregede, at det er hans eget valg ikke at have nogen ordførerskaber og siger, at han ikke ser noget problem i, at han på et senere tidspunkt kan få ordførerskaber igen.



"Det er en periode, hvor jeg kan få lidt ro på og tænke på noget andet. Jeg har tænkt mig at fortsætte med at arbejde for Venstres sag."



"Og håber også, at vi hurtigt får Mette Frederiksen (S) ud og Jakob Ellemann-Jensen ind og dermed også får venstrefolk på forskellige ministerposter," siger Kristian Jensen.



Formand Jakob Ellemann-Jensen sagde efter mødet, at både Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen har en fremtid i gruppen:



"Ja naturligvis har de det. Der er en god stemning i gruppe," sagde formanden.



Ud over det tidligere formandskab er Martin Geertsen ny sundhedsordfører. Han erstattet Sophie Løhde, der tirsdag blev udnævnt til ny politisk ordfører.



Venstre har i ugen skiftet ud i ordførerposter og gruppeledelse efter det formandsopgør, der hærgede partiet i august.



Det blev udløst af en konflikt mellem daværende formand Lars Løkke Rasmussen og forhenværende næstformand Kristian Jensen.



Uroen i ledelsen endte med, at Venstres bagland krævede formandsvalg på et ekstraordinært landsmøde. Virakken fik både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen til at trække sig.



Efterfølgende er Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg valgt som formand og næstformand.



/ritzau/