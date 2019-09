Donald Trump kalder Ukraine-sag for spild af tid

Ukraine-sagen har medført massiv kritik af Trump, der af både demokratiske kongresmedlemmer og flere juridiske analytikere beskyldes for magtmisbrug, skriver det amerikanske medie Politico

"I spilder jeres tid. Der er intet her. Det er ét stort svindelnummer." Sådan sagde USA's præsident, Donald Trump, da han kort efter midnat dansk tid holdt pressemøde i New York, hvor han i øjeblikket deltager i FN's Generalforsamling. Pressemødet...

