LA støtter som tredje blå parti regeringens klimamål

Liberal Alliance er nu klar til støtte regeringens målsætning om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030. Det siger klimaordfører Ole Birk Olesen (LA) til Altinget. Dermed er LA det tredje parti fra blå blok, som støtter regeringens målsætning....

