Venstres indflydelsesrige partisekretær stopper

Opdateret kl. 10.02 - Venstres partisekretær, Claus Richter, stopper efter otte år på posten. Det skriver Venstre i en pressemeddelelse. Claus Richter har siddet på en central post i Venstre under de seneste måneders tumultariske udvikling...

