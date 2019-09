Enhedslisten kræver billigere tog og bus på finansloven

Allerede efter nytår skal det være markant billigere at tage tog eller bus, hvis det står til Enhedslisten.

Efter nytår skal billetpriserne på tog og bus være markant billigere, hvis det står til Enhedslisten. Partiet vil ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve, at der bliver sat penge af til, at den kollektive trafik bliver 30 pct. billigere allerede...

