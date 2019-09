Corbyn: Brexit-krisen kan kun løses med et parlamentsvalg

Brexit-krisen "kan kun løses med et parlamentsvalg". Det siger Labours leder, Jeremy Corbyn, i hovedtalen til sit partis landsmøde. Hans tale er fremskyndet fra onsdag til tirsdag, efter den konservative premierminister, Boris Johnson, tidligere...

