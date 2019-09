Ny gruppeledelse på plads i Venstre: Ellemann går i Foghs fodspor og bliver gruppeformand

Tirsdag middag har Venstres folketingsgruppe konstitueret sig, og det bliver med den nyvalgte formand Jakob Ellemann-Jensen som ny gruppeformand, mens Sophie Løhde bliver ny politisk ordfører. Jakob Ellemann-Jensen forklarer, at han har valgt at blive...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.