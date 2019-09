Ellemann-Jensen slår fast: Venstre vil sætte velfærdspenge af til flere børn og ældre

Jakob Ellemann-Jensen (V) slår fast, at Venstre fortsat vil sætte penge af i den offentlige sektor til at dække det demografiske træk.

Der skal stadig sendes flere milliarder afsted til den offentlige sektor i takt med, at der kommer flere børn og ældre i Danmark. Det slår Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, fast. Han bakker dermed fuldtonet op om det velfærdsløfte, som Lars...

