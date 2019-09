Medie: Tysklands regering er klar med lovpakke for klimaet

Tysklands regerings partier er efter forhandlinger natten igennem blevet enige om en ny klimalov.



Det oplyser en kilde tæt på forhandlingerne til nyhedsbureauet Reuters.



En pakke af initiativer til at beskytte klimaet indeholder blandt andet en aftale om, at enhver fremtidig afvigelse af CO2-udledninger i forhold til den planlagte reduktion kan korrigeres.



- Det er en aftale med mange indgreb og en årlig mekanisme til overvågning, fortæller en kilde til AFP.



Forbundskansler Angela Merkel og hendes konservative CDU/CSU mødtes hele natten med koalitionspartneren, det socialdemokratiske SPD, for at blive enige.



SPD slog hårdt på, at der indføres en skat på klimagasser. Overskuddet herfra skal bruges på at støtte de grupper i Tyskland, der bliver ramt af overgangen til et mere klimavenligt samfund.



/ritzau/