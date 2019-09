Løkke har længe haft Ellemann i tankerne som ny V-formand

Med udmeldelsen gør Løkke det klart, at han ikke har forsøgt at køre tidligere næstformand Kristian Jensen i stilling til formandsposten. I en årrække har Lars Løkke i stedet fokuseret på at gøre Ellemann-Jensen klar til stillingen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix (Arkivfoto)