Hongkongere kræver pres på Kina fra briter

Søndag samledes prodemokratiske demonstranter foran det britiske konsulat i Hongkong. De krævede, at briterne gør mere for at forsvare indbyggerne i den tidligere britiske kronkoloni mod Kinas indgreb over for frihedsrettighederne.



Hundredvis af demonstranter sang med på "God Save the Queen" og "Rule Britannia" uden for konsulatet, mens de vinkede med Union Jack og Hongkongs flag fra kolonitiden.



I over tre måneder har omfattende prodemokratiske protester fyldt gaderne i Hongkong. Udover protesten foran konsulatet fandt også en anden protestmarch sig i byens centrum søndag.



Den var oprindeligt blevet forbudt, og politiet endte med at anvende tåregas mod demonstranterne i et forsøg på at opløse aktionen.



/ritzau/AFP