Minister om frit valg af fagforening: "Jeg kan sagtens forstå, at man på bestemte arbejdspladser kan være frustrerede og irriterede"

Det er indiskutabelt, at man frit kan vælge fagforening i Danmark, slår beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) fast.



Men han har samtidig forståelse for frustrationen blandt ansatte, der ønsker, at alle på arbejdspladsen er i samme fagforening.



- På den ene side kan jeg sådan set sagtens forstå, at man på bestemte arbejdspladser kan være frustrerede, irriterede og synes, at det er dybt uretfærdigt, at man gennem et stærkt fællesskab er med til at forhandle gode overenskomster, lønstigninger og arbejdsvilkår hjem, og der sidder en, to eller tre og siger, at det vil de ikke være med til at bidrage til.



- Men det er nu en gang, sådan reglerne er. De har ret til at melde sig ud af det fællesskab. Uanset hvor usolidarisk eller egoistisk, man kan synes, det er, siger ministeren.



Flere lokale klubber under 3F har talt imod det frie valg til at vælge fagforening.



Dog har en dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra 2006 slået fast, at man har fri ret til at vælge fagforening.



3F-forbundsformand Per Christensen understregede da også lørdag, at der er frit fagforeningsvalg i Danmark, og at han vil understrege det over for de lokale brancheklubber. Det vil han gøre ved 3F's kongres i Aalborg i næste uge.



Her deltager Hummelgaard også, og han vil benytte lejligheden til en snak med 3F.



- Er der noget, man i fællesskab kan gøre for på anden vis at sørge for, at vi har en stærk organiseringsgrad, men uden at vi bryder de regler, der nu en gang er, om at der er frit fagforeningsvalg, siger ministeren.



Egentlige handlemuligheder fra ham som minister er dog begrænset, fortæller han.



/ritzau/