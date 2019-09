Thulesen Dahl om klimavalg: Det var noget møg

Det kostede Dansk Folkeparti dyrt ved valget, at det blev set som et parti, der ikke gik op i klimaet.



Det skal der gøres op med nu, siger formand for partiet Kristian Thulesen Dahl på partiets årsmøde, hvor omkring 1000 delegerede og fremmødte skal høre taler, synge og debattere i Herning.



- Det var noget værre møg, at vi kom til at fremstå som nogen, der ikke går op i klimaet under valgkampen. For selvfølgelig gør vi det, og vi synes også, at vi har budt os til.



- Vi har været med i stort set alle aftaler om grøn omstilling. Så det var trist for os, at vi blev set som et parti uden klimapolitik. Det ønsker vi at gøre op med nu, siger Kristian Thulesen Dahl.



Han siger yderligere, at det for partiet ikke handler om, hvorvidt der skal være en grøn omstilling, men hvordan.



På årsmødet vil Dansk Folkepartis nye klimapolitik "Et grønt Danmark med borgeren i centrum" blive præsenteret.



En af de ting, der dominerede i valgkampen, var tidligere formand for partiet Pia Kjærsgaards udtalelse om, at tilbagegangen til Europa-Parlamentsvalget var sket på grund af "klimatosser".



- Hvis man hører, da det bliver sagt, kan man høre, at Pia gerne ville sluge det ord, allerede da hun sagde det.



- For det gav et indtryk af, at man ikke respekterer og lytter til de folk, der blander sig i klimadebatten, siger Kristian Thulesen Dahl og fortsætter:



- Men når Gretha Thunberg sejler over Atlanten i båd, men det samtidig betyder, at fem mennesker skal flyve, så skal man have lov til at sige, at det er tosset.



Efter valget, hvor Dansk Folkeparti gik fra 21,1 procent af stemmerne til 8,7 procent, har Kristian Thulesen Dahl rejst rundt til baglandet. Her har han gjort sig flere observationer, som han har taget med til årsmødet.



- Vi får dels at vide, at vi blev set, som om vi ikke turde gå i regering. Det dur ikke. Og så kom samarbejdet med Socialdemokratiet til at handle mere om, at vi samarbejdede med dem, end hvad vi samarbejdede om, siger han.



Han mener ikke, at partiet snarligt igen vil nå over 20 procent af vælgerne, men mener, der er flere DF'ere i Danmark, end valget viste.



- Der er danskere, der har os som et klart andetvalg i dag, og som vi godt kan ændre til et førstevalg. Det vil vi gå benhårdt efter at gøre i de kommende år, siger formanden.



