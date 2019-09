Eksperter efter Trumps toldudskydelse: Ingen grund til at glæde sig endnu – flere kapitler skal skrives i handelskrigen

Selvom det lader til, at handelskrigen mellem USA og Kina har aftaget lidt, er det endnu for tidligt at lade champagnepropperne springe, skriver

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. På syv minutter gør vi dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Lyt med her