Højesteret godkender Trumps omstridte asylbegrænsninger

Her ses USA's Højesteret, som onsdag sagde gav tilladelse til, at præsident Trumps asylbegrænsninger kunne træde i kraft.

Højesteret i USA har onsdag lokal tid godkendt en ordre fra præsident Trumps regering, der skal begrænse immigration fra Mellemamerika. Personer, der for eksempel rejser gennem Mexico og vil søge asyl i USA, skal først søge beskyttelse i et såkaldt...

