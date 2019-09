Macrons allierede undersøges for finansielle uregelmæssigheder

Richard Ferrand regnes som præsident Macrons højrehånd, men hans undersøgelse for finansielle uregelmæssigheder kan blive en pinlig sag for præsidenten.

Lederen af Nationalforsamlingen i Frankrig, Richard Ferrand, undersøges officielt for finansielle uregelmæssigheder. Det oplyser forsamlingen. Ferrand, der er en af præsident Macrons nære allierede, nægter selv at have gjort noget galt og føler...

