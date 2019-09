Skotsk domstol: Det var ulovligt, da Boris sendte parlamentet hjem

Sagen skal for den britiske højesteret på tirsdag.

I Skotland har en appelret afgjort, at det var ulovligt, da den britiske premierminister Boris Johnson i mandags sendte parlamentet hjem. Tre dommere ved den skotske Court of Session støtter dermed en gruppe parlamentsmedlemmer, som har udfordret...

Af Louise With

