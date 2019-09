Kina fritager USA-varer for første toldløft - men ikke landbrug

Opdateret kl. 08.42 - Kina fritager en stribe amerikanske produkter fra den toldstigning på 25 pct., der blev iværksat sidste år, i et forsøg på at begrænse handelskrigens indflydelse. Blandt andet kræftmedicin og insektmidler fritages fra...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.