Italiens regering vinder afgørende tillidsafstemning

Med 169 stemmer for og 133 imod sig har Italiens nye regering tirsdag aften vundet en tillidsafstemning i Senatet. Dermed kan ministrene formelt indsættes og regeringen komme i gang med sit arbejde. Koalitionen består af de to tidligere ærkerivaler...

