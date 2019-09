Trump fyrer Bolton som national sikkerhedsrådgiver

USA's præsident, Donald Trump, har fyret sin nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, på grund af uoverensstemmelser. Det skriver præsidenten tirsdag på Twitter. - Jeg oplyste i aftes John Bolton om, at der ikke længere er brug for hans tjenester...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.