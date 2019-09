Vestager om ny EU-post: "Lige nu spiller det"

Margrethe Vestager bliver kommissær for både det digitale og fortsætter samtidig med konkurrenceområdet.

De mange små fintechvirksomheder, der ligger i København og andre europæiske storbyer skal vokse sig store, og så er det vigtigt, at de ikke bare bliver solgt til amerikanske techgiganter. Det er meldingen fra Margrethe Vestager, efter det er kommet...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.