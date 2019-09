Radikale holder fast i ny flyafgift: "Skatteministeriet har misforstået os"

Skatteministeriets jurister har fået De Radikales idé om en ny CO2-afgift galt i halsen.Sådan lyder den kontante melding fra De Radikales klimaordfører Ida Auken, efter at Skatteministeriet i et svar til Folketingets skatteudvalg har vurderet, at CO2-afgiften på flybrændstof vil stride mod EU-reglerne. "Det ser desværre ud til, at ministeriet har misforstået, hvilken type afgift vi ønsker. Det er ikke første gang, det spørgsmål bliver misforstået, desværre," siger Ida Auken.Derfor holder De Radikale fast i kravet, som ifølge Ida Auken er 'et at de allervigtigste krav til finanslovforhandlingerne'.Det var den radikale skatteordfører Kathrine Olldag, der bad Skatteministeriet om at regne specifikt på, hvor meget der ville komme i kassen, hvis man indfører en afgift på 250 kr. per udledt ton CO2 fra alle fly, der letter fra danske lufthavne. Ifølge De Radikales egne beregninger vil afgiften give 750 mio. kr.Men ifølge ministeriet er sådan en CO2-afgift på flybrændstof vil være i strid med EU-reglerne, fordi den så vidt Skatteministeriets jurister kan vurdere er omfattet af energibeskatningsdirektivet.Et direktiv, der vel af mærke fritager "flybrændstof anvendt til internationale flyvninger og flyvninger internt i EU for de afgifter, der omfattes af direktivets område, når brændstoffet tankes i et EU-land"Men De Radikale understreger, at den nye CO-afgift skal udformes på en måde, så den overholder direktivet."Vores CO2-afgift afhænger dels af typen af brændstof, dels hvor meget biobrændstof der er blandet i og sidst, men ikke mindst, hvor højt et fly flyver, altså skadesvirkningen ved at flyve og dermed klimaeffekten. Derfor kan man ikke automatisk aflæse i energibeskatningsdirektivet, hvor stor afgiften skal være," siger Ida Auken.Hun vurderer, at De Radikales CO2-afgift minder mere om en såkaldt ETS, der handler om kvoter for drivhusgasser."Konklusionen er, at ETS hverken er en told, skat eller afgift pålagt luftfartøjsoperatørernes brændstofbeholdning eller brændstofforbrug," siger Ida Auken.Hun tilføjer, at De Radikale også som udgangspunkt vil arbejde for en fælles EU-løsning, og kun hvis det strander, vil partiet gå videre med en rent dansk løsning.Dermed ligger det heller ikke lige til højrebenet, at det skal kunne vedtages i den kommende finanslov, hvor forhandlingerne åbner om få uger.