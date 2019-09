Boris tabte den sjette afstemning i træk og sendte parlamentet hjem: Hvad gør han nu?

Den britiske premierminister Boris Johnson har lidt det sjette nederlag i parlamentet på bare en uges tid. Han tabte endnu en afstemning om at fremtvinge nyvalg sent i aftes, og derefter blev parlamentet suspenderet i fem uger på Johnsons eget initiativ....

Af Louise With

