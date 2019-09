Britisk overhus godkender aftale til at forhindre aftaleløst brexit

Overhuset i London har fredag eftermiddag godkendt en lov, der vil forhindre, at Storbritannien forlader EU uden en aftale, oplyser en lang række britiske nyhedsmedier.Loven, der blev vedtaget i Underhuset tirsdag, ventes at blive underskrevet af dronningen mandag.Loven foreskriver, at premierminister Boris Johnson, skal bede om en udsættelse på tre måneder for Storbritanniens udtræden af EU, medmindre parlamentet tilslutter sig en EU-aftale senest 19. oktober.Den officielle deadline for britisk udtræden er 31. oktober.Johnson har erklæret, at han aldrig vil anmode EU om en udsættelse./ritzau/