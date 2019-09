Partier ønsker EU-løsning på sivende skattemilliarder

Eksklusivt for kunder

Når multinationale selskaber sender overskud ud af Danmark for at slippe billigere i skat, går 84 pct. af beløbet til andre EU-lande. Alene i 2016 flød 6,9 mia. kroner i selskabsskat fra Danmark til udlandet.



Det viser et studie fra Københavns Universitet...