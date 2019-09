Ny EU-kommission klar på tirsdag: Vestager nævnes som digitaliserings- eller klima-kommissær

Det nye hold af EU-kommissærer, som tager over om knap to måneder og skal spille en central rolle i Europa de kommende fem år, bliver præsenteret på tirsdag. Det skriver EU-kommissionens kommende formand Ursula von der Leyen på Twitter.

Eksklusivt for kunder

Af Louise With

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.