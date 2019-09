Brødreopgør: Boris Johnsons bror dropper parlamentet og ministerpost

Jo Johnson har tjent som parlamentsmedlem for Orpington siden 2010.

Jo Johnson, der er bror til Storbritanniens premierminister Boris Johnson, har sagt sit job op som minister og er færdig som parlamentsmedlem, det skriver Bloomberg. "Det har været en ære at repræsentere Orpington (engelsk by og valgafdeling, red.)...

Eksklusivt for kunder

Gå ikke glip af dagens vigtigste mail

Børsen Morgenbriefing giver dig et hurtigt overblik over dagens vigtigste erhvervshistorier. Vi gør dig klar til arbejdsdagen med en kort nyhedsgennemgang, en opdatering på aktiemarkederne og et kig på dagens vigtigste historie. Direkte i din mailboks. Meld dig til herunder.