Danmark køber nyt udstyr til at jage ubåde

Søværnets ni danske Seahawk-helikoptere kan se frem til at få påmonteret højteknologisk sonarudstyr til at jage ubåde med. Det står klart, efter at det amerikanske forsvarsministerium har godkendt en handel med Danmark til 1,3 milliarder kroner.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix