Handelskrigen mellem Kina og USA tog søndag en ny udvikling, da forhøjede told på landenes varer trådte i kraft klokken 06.01 dansk tid.



USA begynder at have en told på 15 procent på varer fra Kina for mere end 125 milliarder dollar. Det rammer blandt andet højttalere, bluetooth høretelefoner og mange slags fodtøj.



Yderligere øget told på kinesiske varer vil træde i kraft 15. december.



Som modsvar har Kina øget toldsatser på nogle af de amerikanske varer på en liste med varer for 75 milliarder dollar.



Kina har også varslet yderligere højere toldsatser fra 15. december.



Det statslige kinesiske nyhedsbureau, Xinhua, skriver, at "USA bør lære, hvordan man opfører sig som en ansvarlig global magt og stoppe med at opføre sig som en skolebølle".



