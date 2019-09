Forhenværende forstander for LO-Skolen og direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond Flemming Skov Jensen er død, 78 år.



Det skriver Helsingør Dagblad.



Flemming Skov Jensen blev født i København som søn af en bryggeriarbejder og valgte selv at læse til cand. Polit på Københavns Universitet, mens han arbejdede som bryggeriarbejder.



Han blev færdig med studiet i 1967 og blev efterfølgende sekretær i Finansdepartementet.



Efterfølgende var han i en kort periode lærer på Esbjerg Højskole, hvorefter turen gik til LO-skolen i Helsingør, hvor han også underviste.



Her blev han i 1971 konstitueret forstander, før han i 1974 blev den egentlige forstander, da han efterfulgte Erling Jensen, der blev handelsminister i Jens Otto Kraghs regering.



Flemming Skov Jensen var forstander i de følgende 17 år, hvor han udvidede skolen 16 gange med om- og tilbygninger i samarbejde med arkitekt Jarl Heger.



Af samme grund fik han tilnavnet "Christian den Fjerde".



Det var Flemming Skov Jensen, der grundlage LO-skolens enestående samling af moderne kunst, som han havde god næse for at finde.



Han satsede på nulevende, aktive danske kunstnere, som endnu ikke var blevet for kostbare for en højskole.



I 1988 afløste han Poul Nyrup Rasmussen som direktør for Lønmodtagernes Dyrtidsfond, en post han bestred indtil 2004.



Flemming Skov Jensen anlagde i dette hverv en markant investeringspolitik, som blandt andet afspejlede den opfattelse, at danske virksomheder burde bevares på danske hænder, og at nødlidende arbejdspladser burde få en håndsrækning.



Hans linje skabte af og til debat, men blev med tiden mere afdæmpet. Flemming Skov Jensen har haft plads i mange bestyrelser i det danske erhvervsliv, hvor han var meget velanskrevet for sin præcise måde at fremstille tingene på.



/ritzau/