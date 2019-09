Søndag er det 80 år siden, at Anden Verdenskrigs første bomber over Europa faldt ned over den polske by Wielun.



I anledning af den triste dag besøger den tyske præsident, Frank-Walter Steinmeier byen, hvor han mødes med sit polske modstykke, Andrzej Duda.



"Jeg bøjer mig for ofrene fra angrebet på Wielun. Jeg bøjer mig for de polske ofre for tysk tyranni. Og jeg beder om jeres tilgivelse," siger Steinmeier.



Næsten seks millioner polakker døde i krigen, der tog livet af mere end 50 millioner mennesker i alt. Heriblandt seks millioner jøder, der døde i Holocaust, hvoraf halvdelen var fra Polen.



"Det var tyskere, der begik disse forbrydelser mod menneskeheden i Polen," slår den tyske præsident fast.



"Som Tysklands føderale præsident vil jeg forsikre, at vi ikke vil glemme," siger han og tilføjer:



"Vi vil huske, og det kommer vi til."



Flere stats- og regeringsledere vil deltage i ceremonier i løbet af dagen.



Det var meningen, at USA's præsident, Donald Trump, skulle have deltaget, men han meldte afbud på grund en orkantrussel mod USA.



Hans vicepræsident, Mike Pence, deltager i stedet sammen med den tyske kansler, Angela Merkel i Warszawa. Også den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), er i Polen på mindedagen.



/ritzau/