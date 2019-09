Sagen om en stærkt kritiseret oksekødsrapport får nu konsekvenser i en af landets største lobbyorganisationer.



Landbrug & Fødevarer erkender at være gået over grænsen i sagen. Derfor tilbagebetaler organisationen nu 455.000 kroner, som den havde fået af Kvægafgiftsfonden til at lave en rapport om oksekøds miljø- og klimabelastning.



Det udtaler direktør for Landbrug & Fødevarer Morten Høyer i en skriftlig kommentar til Information.



"Vi kan se, at vi ikke har overholdt god skik for samarbejde med universiteter, som vi burde have gjort. Vi er gået for langt, og vores indblanding i projektet har miskrediteret forskernes resultater."



"Det kan vi ikke være tjent med. Derfor vælger vi at betale det anvendte beløb tilbage til den fond, der har bevilget os pengene, skriver Morten Høyer blandt andet til Information".



Rapporten er udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) ved Aarhus Universitet.



Den er finansieret af Kvægafgiftsfonden med hjælp fra Landbrug & Fødevarer.



I Information har eksperter blandt andet kritiseret, at projektets styregruppe har bestået af repræsentanter fra landbrugs- og kødsektoren, og at Landbrug & Fødevarer har stået for projektledelsen.



Derudover kunne Information fredag afsløre, at forskerne bag rapporten har ladet landbrugslobbyen påvirke en pressemeddelelse og ladet dem skrive hele afsnit i rapporten.



Både Danish Crown og Landbrug & Fødevarer har dermed spillet en så fremtrædende rolle i processen, at de har kunnet skrive i og komme med rettelser til rapporten. Samtidig står Danish Crown bag rapportens titel og forsidefoto.



Morten Høyer oplyser, at Landbrug & Fødevarer ud over at refundere fondsmidlerne også har besluttet at skærpe interne procedurer.



"Vi er en organisation, der laver innovation, udvikling, sygdomsforebyggelse og meget andet, så fødevareerhvervet kan udvikle sig. Men vi er også en interesseorganisation."



" I denne sag har vi fået blandet kasketterne sammen, og derfor har vi besluttet, at fremover må politiske medarbejdere ikke deltage i forskningsprojekter med universiteterne," skriver Morten Høyer til Information.



Hos Landbrug & Fødevarer vil man nu sætte gang i en undersøgelse af, om interesseorganisationen ved tidligere projekter har haft for stor indflydelse på universitetsforskeres arbejde.



