Relateret indhold Tilføj søgeagent Sambandspartiet

Venstre Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Sambandspartiet

Venstre

Færøerne får efter alt at dømme en ny, borgerlig regering efter lørdagens lagtingsvalg.



Formand for det konservative parti Folkeflokken Jørgen Niclasen ventes samtidig at blive ny lagmand.



"Det vil jo være naturligt. Vi står som vindere, og valget viser, at folk nu gerne vil have os, som har været i opposition til at lede," siger han.



Folkeflokken, der har siddet i opposition de seneste fire år, blev valgets helt store vinder. Partiet går frem fra 18,9 procent af stemmerne til 24,5 procent.



Det svarer til en fremgang på 5,6 procentpoint og betyder, at partiet vinder to mandater, så det nu har otte.



Jørgen Niclasen vil gå efter at danne en regering med valgets andet vinderparti - det borgerlige Sambandspartiet - samt endnu et eller to af de små partier i Lagtinget.



Folkeflokken har vundet to mandater og er gået frem fra seks til otte mandater.



Det andet store borgerlige parti - Venstres søsterparti Sambandspartiet - er gået frem fra seks til syv mandater.



Sammen med det lille kristendemokratiske Midterpartiet, der har fået to mandater, har en koalition bestående af de tre partier et flertal på 17 ud af Lagtingets i alt 33 mandater.



Formand for Sambandspartiet Barður á Steig Nielsen udelukker ikke en sådan landsstyrekoalition, da han mener, at valgets resultat bør føre til en ny regering.



Barður á Steig nævner samtidig, at også det lille midterparti Selvstyrepartiet muligvis kan indgå i en ny landsstyrekoalition.



" En ny koalition, der tæller oppositionen hidtil, ser ud til at være det mest naturlige", siger han.



Den færøske regering ledes af en lagmand og en række landsstyremedlemmer, som svarer til ministre.



/ritzau/